POL-LIP: Bad Salzuflen. Bushaltestelle beschädigt.

Lippe (ots)

Ein Unbekannter zerstörte am Montagabend das Glaselement einer Bushaltestelle an der Ecke Begastraße/Ladestraße und verursachte so Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. Gegen 19:25 Uhr flüchtete ein Radfahrer vom Tatort über den dortigen Geh-/Radweg in Richtung der Hoffmannstraße. Ob der Radfahrer mit dem Tatgeschehen in Verbindung steht, ist noch unklar. Ihre Hinweise dazu nimmt das Kommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222/98180 entgegen.

