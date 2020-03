Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe-Asemissen. Münzautomaten aufgebrochen.

Lippe (ots)

Unbekannte brachen zwischen Samstagabend und Montagnachmittag zwei Münzautomaten einer Kraftfahrzeug-Waschanlage an der Asemisser Allee auf. Die Täter dürften nur wenig Münzgeld erbeutet haben. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte an die Kripo in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090.

