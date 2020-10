Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für das Polizeikommissariat Vechta vom 03.10.2020

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Fahren unter Drogeneinfluss

Am 02.10.2020, gegen 13:30 Uhr, konnte ein 24-jähriger Lohner mit seinem Pkw auf der Mittelwalder Straße kontrolliert werden. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss steht. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Lohne - Verkehrsunfall

Am Freitag, 02.10.2020, gegen 15.40 Uhr kam es in Lohne, in der Brinkstraße zu einem Verkehrsunfall. Dabei wollte eine 38-jährige Vechtaerin mit ihrem PKW Opel Corsa vom Werksgelände eines Autohauses in die die Brinkstraße einbiegen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 42-jähriger aus Vechta mit seinem PKW Opel Zafira die Brinkstraße in Richtung Ortsmitte. Die 38-jährige verwechselte in dieser Situation Gas- und Bremspedal, touchierte mit ihrem PKW den PKW des 42-jährigen und fuhr letztendlich gegen eine Hauswand auf der gegenüberliegenden Straßenseite. An beiden PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Das Wohn-/ Geschäftshaus wurde ebenfalls beschädigt. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Hierzu wird letztendlich ein Gutachten erstellt werden müssen. Einsturzgefährdet ist das Gebäude nicht.

Neuenkirchen-Vörden OT Vörden - Fahren unter Drogeneinfluss

Am 03.10.2020, gegen 01:50 Uhr, konnte ein 20-Jähriger aus Neuenkirchen mit seinem Pkw auf der Straße Hörsten kontrolliert werden. Im Rahmen der Verkehrskontrolle hat sich bei den Beamten der Verdacht einer Drogenbeeinflussung ergeben. Ein Urin-Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Holdorf - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am 03.10.2020, gegen 04:20 Uhr, konnte ein 23-Jähriger aus Damme mit seinem Pkw fahrend auf der Badberger Straße in Richtung Ortsmitte festgestellt werden. Der Dammer versuchte sich zunächst der Verkehrskontrolle durch Flucht mit seinem Pkw zu entziehen. Dies ist nicht gelungen. Der Pkw mitsamt der fünf Insassen konnte nach kurzer Verfolgung auf einem Privatgrundstück an der Neuenkirchener Straße kontrolliert werden. Beim dem 23-Jährigen konnte deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein entsprechender Vortest hat einen Wert von 2,08 Promille ergeben. Es wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Außerdem wurden die Fahrzeugschlüssel zur Verhinderung der Weiterfahrt in Verwahrung genommen.

Holdorf - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Freitag, 02.10.20, gegen 16.40 Uhr, befuhr ein 40-jähriger aus Holdorf mit seinem PKW die Dammer Straße. Beim Einbiegen in den Eibenring übersah er einen 78-jährigen aus Holdorf, der mit seinem Fahrrad auf dem dortigen Radweg fuhr. Der 78-jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Vechta - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Freitag, 02.10.20, gegen 19.00 Uhr, wurde in Vechta auf der Ravensberger Straße ein 26-jähriger aus Vechta mit seinem PKW kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass er offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, ein entsprechender Test verlief positiv. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 02.10.20, gegen 23.00 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem PKW die Bergstruper Straße in Richtung Vechta. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten, kollidierte mit einem Brückengeländer und kam in einem Graben zum Stehen. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta, 04441/943-0, in Verbindung zu setzen.

Vechta - gefährliche Körperverletzung

Am 02.10.2020, gg. 14:00 Uhr, kam es in der Münsterstraße in Vechta zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nach einem Streit schlug der 15-jährige Beschuldigte dem 16-jähringen Opfer mit einem Stein auf den Hinterkopf, wodurch dieser eine stark blutende Platzwunde erlitt.

Vechta - Sachbeschädigung in Vechtaer Innenstadt

Am 03.10.2020 zwischen 01:00 Uhr und 07:00 Uhr kam es in Großen Straße in Vechta zu einer Sachbeschädigung. Dabei schlugen unbekannte Täter die Fensterscheibe einer Spielothek ein. Es entstand ein Schaden von ca. 400EUR. Weiterhin befanden sich auf dem Gehweg vor der Spielothek diverse zerbrochene Glasflaschen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta, 04441/943-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeikommissariat Vechta Vechta

Bahnhofstraße 9

49377 Vechta

04441/943-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell