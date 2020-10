Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung des PK Friesoythe für den nördlichen Landkreis Cloppenburg für Sonntag, 04.10.20

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Lohe: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Samstag, 03.10.20 kam es um ca. 23.15 h in Barßel-Lohe zu einem Verkehrsunfall mit einem betrunkenen Unfallbeteiligten. Ein 30-jähriger rumänischer Staatsbürger mit Wohnsitz im Saterland befuhr mit einem Klein-LKW die Loher Str. aus Godensholt kommend in Richtung Kreisverkehr. In Höhe des Kreisverkehrs hat der Unfallverursacher vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und ist zunächst über den Kreisverkehr gefahren. Anschließend fuhr 01) durch eine Hecke und stieß hier gegen eine Hauswand. Durch den Aufprall wurde die Fassade des Hauses beschädigt. Beim Unfallverursacher wurde nach Feststellung einer Atemalkoholkonzentration von 2,46 Promille eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde an Ort und Stelle sichergestellt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 26000 Euro geschätzt.

