Polizei Bochum

POL-BO: Wattenscheid

Auf frischer Tat ertappt! - Zivilpolizisten nehmen 33-Jährigen fest

Bochum, Wattenscheid (ots)

Auf einem Wertstoffhof an der Blücherstraße 53 in Wattenscheid ist es in der letzten Zeit zu mehreren Diebstahlsdelikten gekommen - so auch in der vergangenen Nacht, am 26. November.

Gegen 1.30 Uhr beobachteten zivile Beamte des Wattenscheider Einsatztrupps (ET) einen verdächtigen Mann, der sich verbotswidrig auf dem Wertstoffhof aufhielt.

Nach aktuellem Kenntnisstand ist der 33-jährige Wattenscheider über den Zaun des Wertstoffhofs geklettert, um zu den dortigen Kleinschrottcontainern zu gelangen. Auf frischer Tat ertappten die zivilen Beamten den Mann bei einem Diebstahl von Elektroschrott.

Sie nahmen den polizeibekannten Wattenscheider vorläufig fest. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Nina Witt

Telefon: 0234 909-1026

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell