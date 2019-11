Polizei Bochum

POL-BO: Wer macht denn so etwas? Kinderbücherschrank "Lenni" in der Wanner Fußgängerzone beschädigt

Herne (ots)

Bücherschränke sind eine nette Idee: Ausrangierte Bücher werden von Bürgerinnen und Bürgern dort hineingestellt, damit sich andere Menschen noch daran erfreuen können.

Erfreulich war das hingegen nicht, was Vandalen mit einem - eigens für Kinder aufgestellten - Bücherschrank in der Wanner Innenstadt gemacht haben.

Was genau ist passiert?

In der Fußgängerzone, Höhe Hauptstraße 245, wurde der Bücherkasten, erst am 20. November eingeweiht. Schon in den ersten Stunden wurde der bunte Schrank mit gespendeten Büchern gefüllt.

Nach noch nicht einmal 24 Stunden wurde der liebevoll gestaltete Kinder-Bücherschrank "Lenni, der Bücherwurm" demoliert. Festgestellt wurde die gemeine Sachbeschädigung am 21. November (Donnerstag) gegen 16 Uhr.

Offenbar haben noch unbekannte Tatverdächtige Feuerwerkskörper darin gezündet - mehrere Kinderbücher wurden infolgedessen zerfetzt. Mit roher Gewalt brachen die Vandalen zusätzlich die Tür eines Bücherkastens ab.

Wer hat im Zeitraum vom 20. November (Mittwoch, ab 10 Uhr) und dem 21. November (Donnerstag, 16 Uhr) etwas Verdächtiges beobachtet?

Die Polizei sucht Zeugen, die etwas zum Vorfall sagen können. Hinweise nimmt das Herner Kriminalkommissariat unter der Telefonnummer 02323 905-8505 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) entgegen.

