Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 220920-776: Nach Unfall geohrfeigt und weggefahren

Gummersbach (ots)

Nach einem Auffahrunfall auf der Friedrichsthaler Straße in Gummersbach-Niederseßmar hat ein Unfallbeteiligter der Verursacherin eine Backpfeife verpasst und ist anschließend von der Unfallstelle geflüchtet. Gegen 15.30 Uhr am Montag 21. September war eine 19-jährige Bergneustädterin in Richtung Vollmerhausen gefahren. Sie gab an kurz nicht aufgepasst zu haben und war mit ihrem Seat am Beginn der Friedrichsthaler Straße auf den vor ihr befindlichen Wagen aufgefahren. Nachdem sie ausgestiegen war, um sich nach dem Befinden ihres Unfallgegners und dem entstandenen Schaden zu erkundigen, schlug ihr der andere Unfallbeteiligte unvermittelt ins Gesicht, schimpfte in einer ausländischen Sprache und fuhr anschließend mit seinem beschädigten Wagen davon. Der Mann war zwischen 50 und 70 Jahren alt, etwa 170 cm groß, hatte einen deutlichen Bauchansatz und graue, gelockte Haare. Unterwegs war er mit einem dunklen Cabrio mit Stoffverdeck, auf dessen Heckklappe sich ein kleiner Aufkleber mit einem Wappen befand. Hinweise nimmt die Polizei in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

