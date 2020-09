Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 220920-773: Führerschein nach Alkoholunfall sichergestellt

Gummersbach (ots)

Eine Blutprobe und seinen Führerschein musste am Montagabend (21. September) ein 27-Jähriger abgeben, der in Derschlag mit seinem Auto auf eine Verkehrsinsel geraten war. Der Gummersbacher hatte gegen 22.30 Uhr die Klosterstraße befahren. In einer langgezogenen Linkskurve überfuhr er einen als Verkehrsinsel ausgestalteten Fahrbahnteiler und riss die auf beiden Seiten der Insel aufgestellten Verkehrszeichen ("Vorgeschriebene Vorbeifahrt - rechts vorbei) mitsamt der Pfosten komplett aus der Verankerung. Sein Ford Fiesta war anschließend so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Bei der Unfallaufnahme bemerkte die hinzugerufene Polizei einen deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des 27-Jährigen. Ein Alkoholvortest zeigte einen Wert von über 1,4 Promille an, so dass die Beamten eine Blutprobenentnahme veranlassten und den Führerschein sicherstellten.

