Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 210920-771: Einbruch schlug fehl

Lindlar (ots)

Die Terrassentür eines Einfamilienhauses im Ortsteil Altenrath-Böhl haben Unbekannte am Wochenende aufbrechen wollen; sie kamen jedoch nicht in das Haus. Zwischen 15 Uhr am Freitag (18. September) und 10 Uhr am Sonntagmorgen hatten die Täter zunächst den Rolladen eines Fensters hochgeschoben. Das Fenster gingen sie jedoch nicht weiter an, sondern versuchten die benachbarte Terrassentüre mit einem Hebelwerkzeug zu öffnen. Dies gelang ihnen allerdings nicht, so dass sie ohne Beute flüchteten. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

