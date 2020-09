Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 210920-769: LKW mit Aufschrift "Obst & Gemüse" gesucht

Wipperfürth (ots)

Auf der Straße "Dörpinghausen" ist am Freitag (18. September) ein LKW in einen Zaun gefahren und im Anschluss geflüchtet. Gegen 09.20 Uhr war der LKW zunächst gegen eine Hecke geraten und hatte den dahinter befindlichen Zaun deutlich beschädigt. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der weiße LKW in Richtung Dahl davon. Nach Zeugenangaben befand sich auf dem LKW die Aufschrift "Obst & Gemüse". Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

