Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Twist - Einbrecher von Hauseigentümer überrascht

Twist (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter sind am Samstagabend gegen 20.40 Uhr in eine Garage an der Straße Am Park eingedrungen. Der Eigentümer wurde auf die Tat aufmerksam und schaltete in der Küche des Hauses das Licht ein. Die beiden unbekannten Männer ergriffen umgehend die Flucht. Beute machten sie keine. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 entgegen.

