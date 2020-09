Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unfallflucht- Radfahrer stürzte auf Sutthauser Straße

Osnabrück (ots)

Die Polizei ermittelt derzeit in einer Unfallflucht, die sich heute Morgen auf der Sutthauser Straße ereignete. Die Fahrerin oder der Fahrer eines unbekannten schwarzen Autos war gegen 8 Uhr stadteinwärts unterwegs. Etwa in Höhe der Bushaltestelle Burenkamp geriet das Auto beinahe auf die Busspur und fuhr dabei so dicht an einem Fahrradfahrer vorbei, dass dieser die Kontrolle über sein Bike verlor und in der Folge stürzte. Der Unfallverursacher fuhr danach weiter und kümmerte sich nicht um den Vorfall. Bei dem Sturz zog sich der 45-jährige Osnabrücker erhebliche Verletzungen zu und musste im Krankenhaus behandelt werden. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0541/327-2215 zu melden.

