Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Baucontainer wurden aufgebrochen

Georgsmarienhütte (ots)

Im Baugebiet Verings Brink (Nähe Bielefelder Straße) kam es am Wochenende zum Aufbruch von zwei Baucontainern. Die Täter schlichen sich auf die Baustelle eines im Rohbau befindlichen Verwaltungsgebäudes, drangen gewaltam in zwei Container ein und sahen sich darin um. Offenbar fanden sie aber nichts für sie Interessantes, denn Beute machten die Täter nicht. Wem verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, die möglicherweise mit den Aufbrüchen im Zusammenhang stehen könnten, meldet sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte. Telefon: 05401-879500.

