Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Rieste: Schornsteinbrand in Kaffeerösterei

Rieste (ots)

Am Montagmorgen wurden die Feuerwehren Ankum, Alfhausen, Bersenbrück und Rieste zu einem Brand in die Lingener Straße gerufen. In der dortigen Kaffeerösterei kam es gegen 09.35 Uhr zu einem Brand im Schornsteinrohr einer Kaffeeröstmaschine. Das Feuer konnte noch vor Eintreffen der Feuerwehren durch Firmenangehörige mit eigenen Mitteln gelöscht werden. Die Brandexperten kühlten in der Folge aber noch mit Löschwasser das heiße Schornsteinrohr und kümmerten sich um dessen beschädigte Dämmung. Drei Angestellte der Firma erlitten durch den Rauch leichte Atemwegsbeschwerden, der entstandenen Schaden wurde von der Polizei auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

