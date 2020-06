Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Bauzäune zerstört; Einbrüche; Verkehrsunfall; Exhibitionist

Reutlingen (ots)

Bauzäune zerstört (Zeugenaufruf)

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende auf der Jungviehweide in der Verlängerung des Saustallwegs 15 Bauzäune umgekippt und größtenteils komplett zerstört. Die Bauzäune waren zur Umzäunung der dortigen Grillhütte aufgestellt, die derzeit saniert wird. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07121/942-3333 um sachdienliche Hinweise. (cw)

Reutlingen-Betzingen (RT): In Firma eingebrochen

In eine Firma in der Hauffstraße ist ein Unbekannter über das vergangene Wochenende eingebrochen. Zwischen Freitag, 14.30 Uhr, und Montag, acht Uhr, verschaffte sich der Einbrecher mit brachialer Gewalt über eine Tür Zutritt zum Gebäude. Anschließend durchsuchte er die Räume nach Stehlenswertem. Soweit bislang bekannt ist, dürfte er nichts von Wert gefunden haben und ohne Beute wieder abgezogen sein. Allerdings hinterließ er einen Sachschaden, der auf mehrere hundert Euro geschätzt wird. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Eningen u. Achalm (RT): Einbrecher unterwegs

In einen Verkaufscontainer auf dem Sportgelände in der Pfullinger Straße ist im Laufe des vergangenen Wochenendes eingebrochen worden. Über ein Fenster verschaffte sich der Einbrecher gewaltsam Zutritt zum Container. Im Inneren durchsuchte er sämtliche Schränke nach Stehlenswertem. Erkenntnisse zu möglichem Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. (rn)

Owen (ES): In Garage eingebrochen

Auf die E-Bikes hatte es ein Unbekannter abgesehen, der in der Nacht von Sonntag auf Montag in eine Garage in der Steingaustraße eingebrochen ist. Zwischen 17 Uhr und fünf Uhr drang der Einbrecher gewaltsam in die Garage ein und ließ daraus zwei elektrisch unterstützte Mountainbikes der Marken Cube Acces Hybric Race in der Farbe türkis/pink und eines der Marke Cube Reaction Hybrid HPA SLT mitgehen. Der Wert der beiden Fahrräder wird auf insgesamt etwa 3.500 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Oberlenningen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Wendlingen (ES): Tür aufgehebelt

Ein Firmengebäude in der Straße An den Kiesgruben ist in der Nacht zum Montag ins Visier eines Einbrechers geraten. Wohl gegen 1.40 Uhr gelangte der Täter über eine Garage auf die Dachterrasse des Gebäudes und hebelte dort eine Außentür auf. Im Inneren machte er sich auf die Suche nach Wertgegenständen und flüchtete anschließend mit Bargeld von noch unbekannter Höhe. Der Polizeiposten Wendlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Ungebremst auf Linienbus aufgefahren

Ein Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person, zwei nicht mehr fahrtauglichen Fahrzeugen und einem Gesamtschaden in Höhe von mindestens 23.000 Euro hat sich am Montagvormittag in Echterdingen ereignet. Kurz vor zwölf Uhr bog eine 58-jährige Volvo-Lenkerin von der Waldenbucher Straße herkommend nach rechts auf die Tübinger Straße in Richtung Stadtmitte ein. Auf Höhe von mehreren am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw überholte die Frau den bisherigen Erkenntnissen zufolge einen 17 Jahre alten Radfahrer äußerst dicht und scherte vor diesem wieder nach rechts ein. Unmittelbar darauf krachte ihr Wagen aus noch unbekannter Ursache wohl nahezu ungebremst ins Heck eines Linienbusses, der gerade eine Haltestelle anfuhr. Die Unfallverursacherin zog sich dabei augenscheinlich leichte Verletzungen zu. Sie wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Im Linienbus, in dem sich außer dem Fahrer noch zwei Fahrgäste befanden, wurde niemand verletzt. Sowohl der Volvo als auch der Linienbus mussten abgeschleppt werden. Die Unfallstelle, an der der Verkehr einspurig vorbeigeleitet wurde, konnte erst gegen 15.30 Uhr vollständig geräumt werden. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe war auch die Feuerwehr ausgerückt. (mr)

Bisingen (ZAK): Exhibitionist aufgetreten (Zeugenaufruf)

Der Polizeiposten Bisingen fahndet nach einem unbekannten Exhibitionisten, der sich am Montagmittag entlang der B 27 vor dem Fahrzeugverkehr entblößt hat. Kurz vor zwölf Uhr befuhr ein 56-jähriger Autofahrer die Bundesstraße von Hechingen in Richtung Balingen und entdeckte den völlig nackten Mann, der sich offenbar selbst befriedigte, auf einem Feldweg links neben der Fahrbahn. Die in der Folge verständigten Polizeibeamten trafen den Gesuchten trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen nicht mehr an. Der Täter ist zwischen 30 und 40 Jahre alt und soll etwa 180 Zentimeter groß sein. Zudem hatte er ein graues T-Shirt um den Kopf gewickelt. Zeugenhinweise werden unter Telefon 07476/9433-17 erbeten. (rn)

Rückfragen bitte an:

Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102



Ramona Noller (rn), Telefon 07121/942-1103



Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell