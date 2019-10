Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Polizeikommissar Wadim Sartison wechselt zur Polizeistation Emstek

Bild-Infos

Download

Cloppenburg/Vechta (ots)

Seit dem 1. Oktober 2019 gibt es ein neues Gesicht bei der Polizeistation Emstek im Landkreis Cloppenburg. Polizeikommissar Wadim Sartison hat die Arbeit in der Zwei-Mann-Station Am Markt 1b aufgenommen. Er wird von nun an gemeinsam mit seinem Kollegen Polizeihauptkommissar Heinz Hopfmann, die polizeilichen Aufgaben in der Gemeinde wahrnehmen.

Damit löst Wadim Sartison seinen Kollegen Polizeihauptkommissar Jürgen Pieper ab, der im Sommer 2019 bereits zur Polizeistation Garrel gewechselt ist.

Nach dem Studium nahm Wadim Sartison 2011 seinen Dienst bei der Autobahnpolizei Ahlhorn auf und wechselte ein Jahr später zum Einsatz- und Streifendienst am Standort Cloppenburg.

Der 34-jährige Polizeibeamte, der mit seiner Familie in Cloppenburg wohnt und im Übrigen fließend Russisch spricht, über seine neue Verwendung als Stationsbeamter: "Ich freue mich auf die neue Aufgabe und möchte stets ein offenes Ohr für alle polizeilichen Belange, die die Emstekerinnen und Emsteker bewegt, haben." Zudem freue er sich auf eine gute Zusammenarbeit mit den anderen Behörden und Institutionen der Gemeinde.

Leitender Polizeidirektor Andreas Sagehorn, Leiter der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, begrüßte bei einem gemeinsamen Termin mit dem Bürgermeister Michael Fischer und dem Ersten Gemeinderat Reiner kl. Holthaus den neuen Polizeibeamten auf der Polizeistation in Emstek: "Ich freue mich, dass wir für die Station in Emstek einen jungen und engagierten Kollegen gewinnen konnten. Damit hat der langjährig erfahrene Polizeihauptkommissar Heinz Hopfmann einen verlässlichen Partner an seiner Seite, der zudem noch nützliche, sprachliche Fähigkeiten mitbringt."

Bürgermeister Fischer hieß Wadim Sartison herzlich willkommen: "Die Polizei ist und bleibt ein wichtiger Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort. Daher freue ich mich sehr, dass die Polizeistation Emstek weiterhin mit zwei Kollegen von montags bis freitags im Tagesdienst für Sicherheit und Ordnung vor Ort sorgen. Mit dem Neuzugang Wadim Sartison bekommt der bereits langjährig in Emstek tätige und wohnhafte Polizeibeamte Heinz Hopfmann einen engagierten neuen Kollegen an seine Seite. Ich freue mich auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit mit unseren Nachbarn im Rathaus."

Rückfragen bitte an:



POKin Uta-Masami Bley

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell