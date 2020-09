Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau - Kradfahrer von Pkw erfasst und leicht verletzt

Fürstenau (ots)

Ein 28-Jähriger befuhr am Sonntagabend mit einem Opel die Fröhlkingstraße (B 214) in Richtung Lingen. Als er gegen 20 Uhr nach links auf das Gelände einer Tankstelle abbiegen wollte, übersah er einen entgegenkommenden Kradfahrer und erfasste den 38-Jährigen. Der Kradfahrer zog sich bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden, der sich nach ersten Schätzungen auf etwa 4.000 Euro beläuft. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme wurde die Bundesstraße halbseitig gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Fürstenau war mit 15 Einsatzkräften vor Ort.

