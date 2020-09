Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Raub auf der Bohmter Straße

Osnabrück (ots)

Am frühen Sonntagmorgen kam es auf der Bohmter Straße zu einem Überfall auf einen 23-jährigen Passanten. Der Mann ging gegen 04.45 Uhr auf der rechten Gehwegseite stadteinwärts, als er unweit der Einmündung zur Liebigstraße plötzlich von hinten durch drei unbekannte Personen attackiert wurde. Die Männer schlugen und traten auf das aus Neuenkirchen-Vörden stammende Opfer ein und nahmen dem am Boden liegenden Leichtverletzten schließlich Armbanduhr und Geldbörse ab. Danach lief das Trio in unbekannte Richtung davon. Derzeit ist zu den Räubern lediglich bekannt, dass sie dunkle Haare hatten. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei unter 0541/327-3203 oder -2215 entgegen.

