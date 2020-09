Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche-Hesepe: Motorradfahrer wurde lebensgefährlich verletzt

Bramsche (ots)

Am Sonntagmittag kam es an der Einmündung Lindenstraße/Stapelberger Weg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer lebensgefährlich und zwei weitere Personen leicht verletzt wurden. Der 36-jährige Fahrer eines zivilen Dienstfahrzeugs der Bramscher Polizei wollte gegen 11.45 Uhr über den Linksabbiegerfahrstreifen in den Stapelfelder Weg abbiegen und übersah dabei offenbar einen entgegenkommenden, bevorrechtigten Motorradfahrer. Im Einmündungsbereich der beiden Straßen kam es in der Folge zum Zusammenstoß des Zweirades der Marke Aprilia mit dem VW Passat. Dabei zog sich der Motorradfahrer, ein 51-jähriger Mann aus Bramsche, lebensgefährliche Verletzungen zu. Der Fahrer und der 27-jährige Beifahrer des Zivilwagen wurden leicht verletzt. Alle drei Beteiligten wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die beiden total beschädigten Fahrzeuge wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Osnabrück beschlagnahmt. Zudem wurde ein Unfallsachverständiger mit der Aufnahme weiterer Ermittlungen beautragt. Für die Zeit der Unfallaufnahme musste die Lindenstraße in Richtung Bramsche für etwa vier Stunden gesperrt werden.

