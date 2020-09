Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - BMW in Brand geraten

Melle (ots)

Ein 29-Jähriger befuhr am Samstagabend, gegen 18.40 Uhr, mit einem BMW die BAB 30 in Richtung Osnabrück, als mehrere Autofahrer ihn mittels Lichthupe auf eine Rauchentwicklung an seinem Wagen aufmerksam machten. Der 29-Jährige verließ die Autobahn, stellte seinen Pkw an der Julius-Möser-Straße ab und bemerkte Flammen im Bereich des Motorraumes. Er versuchte den Brand vergeblich zu löschen und alarmierte die Feuerwehr und die Polizei. Die Freiwillige Feuerwehr Altenmelle war mit 12 Einsatzkräften vor Ort und löschte die Flammen. Verletzt wurde niemand.

