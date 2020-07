Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Hatten: Einbruch in Wohnhaus

Delmenhorst (ots)

UT Täter brechen in der Nacht vom 23.07. auf den 24.07.20 die rückwärtige Eingangstür eines Wohnhauses in der Straße An den Weiden in Hatten auf. Anschließend durchsuchen sie im Inneren alle Räume und entwenden Schmuck und diverse Uhren. Der Wert des Diebesgutes ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ermittelt. Der Sachschaden an der Eingangstür beläuft sich auf ca. 2000 Euro.

