Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Kastenwagen auf Firmengelände aufgebrochen

Osnabrück (ots)

Auf einem Firmengelände an der Leyer Straße, zwischen den Straßen "An der Landwehr" und "Storkamp", machten sich Unbekannte in der Nacht zu Samstag an einem weißen Ford Transit Custom zu schaffen. Der oder die Täter schlugen zwischen 20 und 08 Uhr eine Fensterscheibe an dem Kastenwagen ein, bauten die Fahrzeugbatterie aus und flüchteten unerkannt. Die Osnabrücker Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0541/327-2215 entgegengenommen.

