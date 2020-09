Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf - Werkzeuge aus Transporter gestohlen

Bissendorf (ots)

In der Nacht zu Samstag geriet ein Transporter der Marke Ford ins Visier von Unbekannten. Das Fahrzeug parkte in dem Hof eines Wohnhauses an der Straße Schmalenbach (zwischen dem Friedensweg und der Osnabrücker Straße), als der oder die Täter sich zwischen 20.30 und 07.20 Uhr daran zu schaffen machten. Sie stahlen aus dem Inneren des Transporters Werkzeuge und ein Baustellenradio stahlen und flüchteten anschließend unerkannt. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Melle, Telefon 05422/920600.

