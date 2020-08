Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Dreister Vertuschungsversuch nach Trunkenheitsfahrt - Cannabis beim Beifahrer aufgefunden

Neustadt/Weinstraße (ots)

In der Nacht auf Donnerstag, den 20.08.2020, gegen 01:30 Uhr, sollte in der Mußbacher Landstraße in Neustadt an der Weinstraße ein Pkw mit insgesamt drei Insassen einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Als der Streifenwagen sich neben dem Pkw positionierte, stiegt der Beifahrer unvermittelt aus und gleich darauf begab sich der Fahrzeugführer über die Mittelkonsole hinweg auf den Beifahrersitz. Bei dem Fahrer, einem 31-jährigen Neustadter, kann Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwillig durchgeführter Test ergibt einen Wert von 1,59 Promille. Nach Aufklärung über die begangene Straftat 'Trunkenheit im Verkehr' streitet der Mann seine Fahrereigenschaft ab, da er laut eigenen Angaben nur Beifahrer gewesen sei. Nach Vorhalt der eingesetzten Beamten, dass er auf dem Fahrersitz gesehen wurde, räumte er letztlich doch ein am Steuer gesessen zu haben, woraufhin er zum Zwecke der Blutentnahme zur Dienststelle verbracht wurde. Bei dem eigentlichen Beifahrer kann im Rahmen einer Personendurchsuchung Cannabis aufgefunden werden. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

