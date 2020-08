Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Auto zerkratzt

Haßloch (ots)

Auf 2000,- EUR Schaden schätzt die Polizei Haßloch den Schaden an einem BMW X3, der am Mittwoch (19. Aug 2020) zwischen 07.30 und 17.00 Uhr im nördlichen Bereich der Bahnhofstraße Nähe Bahnhof in Haßloch auf der Beifahrerseite zerkratzt wurde. Bisher bestehen keine Hinweise auf die Verursacher. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch

Markus Sicius



Telefon: 06324-933-0 / -160

E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell