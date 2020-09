Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau - Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall auf B 214

Fürstenau (ots)

Am Freitagnachmittag ereignete sich auf der Straße Lütkeberge (B 214) ein Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden in Höhe von ca. 38.000 Euro entstand. Ein 23-Jähriger befuhr gegen 17 Uhr mit einem Fiat die Bundesstraße in Richtung Schwagstorf und wollte nach links abbiegen. Das übersah der nachfolgende 82 Jahre alte Fahrer eines Audi und fuhr auf den Fiat auf. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Fiat auf die Gegenfahrbahn geschoben und prallte dort gegen das Wohnmobil eines 73-Jährigen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. An dem Audi und dem Fiat entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 01520/93 99 169

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell