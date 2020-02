Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Versuchter Einbruch in Wohnungen - #polsiwi

Netphen (OT Eschenbach) (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (31.01./01.02.2020) versuchten Unbekannte in einem Mehrfamilienhaus in der Eschenbacher Straße in mehrere Wohnungen einzudringen. Die Wohnungstüren hielten den Aufbruchversuchen stand, so dass nur geringer Sachschaden entstand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise unter 0271/7099-0.

Tipp der Polizei: Sichern Sie ihr Zuhause. Kostenlose Beratung unter 0271/7099-0

