Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Verkehrsunfall in Kaan-Marienborn - eine Frau verletzt - #polsiwi

Siegen (OT Kaan-Marienborn) (ots)

Freitagmorgen (31.01.2020), kurz vor 06:00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße in Kaan-Marienborn. Ein 41-Jähriger war mit seinem BMW von einem Firmengelände in die Hauptstraße eingefahren. Dabei übersah er eine 65-Jährige mit ihrem Seat, welche die Hauptstraße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 65-Jährige wurde verletzt. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Siegener Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 23.000,- Euro. Die Hauptstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme bis circa 07:45 gesperrt. Der Verkehr konnte umgeleitet werden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Michael Zell

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell