Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Ladendieb mit Haftbefehl verhaftet

Netphen (ots)

Polizeibeamte der Polizeiwache Siegen konnten am frühen Mittwochabend (29.01.2020) einen 45 jährigen Mann in Dreis Tiefenbach festnehmen. Dieser war zuvor bei mehreren Ladendiebstählen in Siegen und Netphen aufgefallen. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Dortmund wegen gefährlicher Körperverletzung vor. In einer Justizvollzugsanstalt muss er nun noch eine Restfreiheitsstraße von 276 Tagen verbüßen.

