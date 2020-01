Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Brand eines Kellers - #polsiwi

Siegen (ots)

Zu einem Kellerbrand in der Wittgensteiner Straße wurden am Donnerstagmorgen (30.01.2020) Feuerwehr und Polizei gerufen. Im Keller eines Mehrfamilienhauses war aus bisher ungeklärter Ursache ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell gelöscht. Es wurden keine Personen verletzt. Der Sachschaden wird auf circa 5000,- Euro geschätzt. Das Haus ist weiter bewohnbar. Die Kripo in Siegen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

