Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Mülltonnenbrände in der Dodesheide

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Dienstag (zwischen 23.40 Uhr und 02.20 Uhr) brannten im Stadtteil Dodesheide an unterschiedlichen Stellen mehrere Mülltonnen bzw. eine Hecke. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Häuser oder geparkte Autos verhindern. Zwei Fahrzeuge und ein Fahrrad wurden im Anhalterweg jedoch durch die große Hitzeentwicklung beschädigt. Die einzelnen Brandorte liegen in den Straßen In der Dodesheide, Anhalterweg, Pommersche Straße und Mecklenburger Straße. Die Polizei geht von einem Tatzusammenhang aus und hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen im Bereich der genannten Orte bemerkt haben, sich unter 0541 327 2215 oder 0541 327 3103 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Anke Hamker

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell