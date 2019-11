Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Auf frischer Tat ertappt

Kehl (ots)

Der Beutezug eines weiblichen Diebesduos nahm am Mittwochabend ein schnelles Ende. Eine 29- Jährige wurde dabei erwischt, wie sie Flaschen im Wert von 26 Euro in eine extra vorpräparierte Jacke steckte. Ihre 48 Jahre alte Komplizin wurde kurze Zeit später in Nähe angetroffen, auch bei ihr konnten zuvor entwendete Einkaufswaren aufgefunden werden. Eine weitere Überraschung sollte die ermittelnden Beamten im Auto der zwei Diebinnen erwarten. Hier konnten mutmaßlich gestohlene Waren von einem Gesamtwert von über 170 Euro festgestellt werden. Die Damen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Diebstahls.

