POL-AC: Verdächtiges Ansprechen von Kindern; Kripo ermittelt; sensibilisieren - nicht verängstigen; Kinder reagierten gut

Derzeit ermittelt die Aachener Kripo in mehreren Fällen von möglichem Ansprechen von Kindern. Die Vorfälle wurden in der vergangenen Woche in Roetgen und in Monschau-Höfen bekannt.

Nach Angaben eines Jungen hat ihn ein unbekannter Autofahrer in Höfen am vergangenen Mittwochmorgen gegen 7.50 Uhr an der Bushaltestelle Heidgen angesprochen und gefragt, ob er mitfahren wolle. Als das Kind dies verneinte, versuchte er nach dem Kind zu greifen. Der Junge wehrte sich und lief zu Mitschülern, die nicht weit entfernt standen. Die Polizei erhielt erst am Nachmittag Kenntnis von dem Vorfall. Nähere Angaben zum dem Pkw und dem Mann konnten bislang nicht gemacht werden. Hier laufen aber auch noch weitere Zeugenbefragungen.

Bereits Dienstagmittag wurden der Polizei Vorfälle in Roetgen gemeldet. Zunächst hatte ein Anwohner in der Quirinusstraße aus einem Wohnungsfenster heraus ein kleines Mädchen unsittlich angesprochen. Das Mädchen lief nach Hause und erzählte dies der Mutter. Die Polizei stand bei dem Mann wenig später auf der Matte, hielt eine Gefährderansprache und leitete ein Strafverfahren ein.

Ebenfalls Dienstagmittag hat auf der Hauptstraße ein Mann einen Jungen angesprochen. Er hatte das Kind gefragt, ob es einen Roller haben möchte, der bei ihm im Hof stehe. Der Junge lief weg zu sei-ner Mutter. Die rief sofort die Polizei, die kurz danach am "Tatort" war. Der Mann ist inzwischen namentlich bekannt.

Zwischenzeitlich haben Beamtinnen und Beamte des Bezirksdienstes und des Kommissariats mit Eltern der Kinder gesprochen und auch mit den Einrichtungen der Kinder Kontakt aufgenommen. Ziel ist hierbei, einen engen Kontakt zu halten und da um Unterstützung zu werben, wo es erforderlich erscheint: Sensibilisierung der Kinder und Eltern, jedoch kein Verängstigen.

Seit ein paar Tagen sind die geschilderten Sachverhalte in den sozialen Medien präsent. Sie werden gelikt, geteilt und kommentiert. Die Polizei appelliert hier an eine soziale Verantwortung jedermann, der diese Mitteilungen weiterleitet oder kommentiert. "Schüren Sie keine Ängste, unterlassen Sie personenbezogene Verdächtigungen! Verbreiten Sie keine Mutmaßungen, Spekulationen! Geben Sie tatrelevante Hinweise der Polizei und nicht dem Netz! Überlassen Sie die Ermittlungsarbeit der Polizei! Damit helfen Sie uns und unterstützen die Aufklärung"

Hinweise bitte an die Kripo in Aachen unter 0241 - 9577 31201 oder unter 0241 - 9577 34210 (außerhalb der Bürozeiten). (pk)

