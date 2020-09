Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Scheunenbrand in Neuenkirchen

Melle (ots)

Auf einem landwirtschaftlichen Anwesen an der Redecker Straße geriet am Samstagmittag aus bislang ungeklärter Ursache eine Scheune in Brand. Unbekannte informierten die Bewohner gegen 13.35 Uhr, die daraufhin die Polizei und die Feuerwehr alarmierten, und die Tiere in Sicherheit brachten. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren Melle-Mitte und Neuenkirchen verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf ein Strohlager und das angrenzende Wohnhaus, und ließen die Stallung kontrolliert niederbrennen. Verletzt wurde niemand. Tiere kamen ebenfalls nicht zu Schaden. Der bei dem Feuer entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 150.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet Zeugen, und insbesondere die beiden Unbekannten, die das Feuer entdeckt haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 05422/920600 entgegengenommen.

