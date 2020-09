Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Merzen - Rollerfahrer nach Unfall auf K 108 leicht verletzt - Verursacher flüchtet

Merzen (ots)

Ein 15-Jähriger befuhr am Freitagmorgen mit einem Roller die Südmerzener Straße (K 108) in Richtung Merzen. Als ihm gegen 11.15 Uhr in einer unübersichtlichen Kurve ein Auto auf seiner Spur entgegenkam, wich der Jugendliche nach rechts aus. Dabei prallte er gegen ein Verkehrszeichen und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Autofahrer, der vermutlich mit einem SUV der Marke Peugeot unterwegs war, setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den 15-Jährigen oder den angerichteten Schaden zu kümmern. Die Polizei in Fürstenau bittet Zeugen, aber auch den Unfallverursacher, sich unter der Telefonnummer 05901/961480 zu melden.

