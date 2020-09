Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Kradfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Georgsmarienhütte (ots)

Am Freitagmorgen, gegen 07:50 Uhr, befuhr eine 20-jährige Frau aus Bad Iburg mit ihrem Leichtkraftrad die rechte Fahrspur der B51 in Richtung Osnabrück. In etwa auf Höhe der querenden Brückenstraße stockte der Verkehr auf ihrem Fahrstreifen und die junge Frau beabsichtigte, auf den linken Fahrstreifen zu wechseln. Beim Fahrstreifenwechsel übersah sie eine 24-jährige Frau aus Warendorf in ihrem Opel Adam und kollidierte seitlich mit dem Pkw. Die 20-Jährige stürzte mit ihrem Leichtkraftrad und rutschte über die Fahrbahn. Sie wurde von einem Rettungswagen in ein nahes Krankenhaus gebracht, konnte dieses aber mit leichten Verletzungen nach einer ambulanten Behandlung bereits wieder verlassen. Am Pkw und dem Krad entstanden Sachschäden in Höhe von ca. 4500 Euro. Durch den Unfall kam es auf der Bundesstraße zu Behinderungen im Berufsverkehr.

