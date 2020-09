Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Wer kann Hinweise zum Fahrrad geben (mit Foto!)

Melle (ots)

Am Mittwochnachmittag wurde ein 40-jähriger Mann am ZOB in Melle von der Polizei festgenommen. Bei seiner Festnahme führte der Mann das abgebildete Fahrrad mit. Es handelt sich um ein Fahrrad der Marke "City Line" in rot-schwarzer Lackierung und mit einem schwarzen Korb am Lenker. Unterhalb des Sattels befindet sich ein Spiralkabelschloss. Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Festgenommenen wohl nicht um den rechtmäßigen Besitzer des Zweirades handelt.

Nun sind die Ermittler auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrrad geben können. Interessant sind ursprüngliche Besitzer, Diebstahlsort und auch, wer und wo mit dem Fahrrad gesehen wurde. Möglicherweise war der Mann wiederholt mit dem Fahrrad zwischen Melle-Mitte und Wellingholzhausen unterwegs. Sollte jemand entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden Hinweise unter 05422/920600 entgegengenommen.

