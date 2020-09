Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln: Einbruch in Gaststätte

Ostercappeln (ots)

Unbekannte verschafften sich in der Nacht zu Freitag gewaltsam Zutritt in die an der Ecke Bremer Straße/Große Straße befindliche Gaststätte und entwendeten den darin aufgestellten Zigarettenautomaten. Die Bohmter Polizei bittet um Hinweise auf mögliche Täter und deren Transportfahrzeug. Telefon: 05471/9710.

