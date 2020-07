Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Verletzter Fußgänger - Widersprüchliche Informationen - Polizei sucht Zeugen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Dautphetal

Am Samstag, 04. Juli, um 21.20 Uhr erschien ein verletzter 23 Jahre alter Mann bei der Polizei in Biedenkopf. Nach seinen Angaben befand er sich gegen 19.05 Uhr zu Fuß auf dem Weg von der Dautphetalschule über den Teerweg zur Bundebergschule. Nach dem rechtsseitigen Passieren der Wendeschleife für Schulbusse sollte es links in die Straße Am Eckeberg Richtung Friedensdorf weitergehen. Beim notwendigen Queren des Teerwegs erfasste den Mann mitten auf der Straße nach seinen Angaben ein sich von hinten nähernder älterer Ford Fiesta. Er hatte zuvor noch das Motorgeräusch und ein Quietschen gehört. Der Fußgänger rollte über die Motorhaube und das Dach und landete in einem Gebüsch auf der Insel der Wendeschleife. Das verursachende Fahrzeug fuhr nach seinen Angaben ohne anzuhalten Richtung Hinterlandhalle weiter. Nähere Hinweise zu diesem Auto konnte der Verletzte, der nach dem Unfall über den Radweg erst nach Hause ging, nicht machen. Im Verlauf der Ermittlungen ergaben sich widersprüchliche Informationen. Die Polizei Biedenkopf fragt: Wo steht seit dem 04. Juli ein roter Ford Fiesta älteren Baujahres mit möglicherweise unfallbedingten Schäden auf der Motorhaube und auf dem Dach? Wer war zur angegebenen Zeit am benannten Tatort und kann Angaben machen zum dortigen Geschehen? Die Polizei konnte dort keinerlei unfallspuren finden. Wem ist der Verletzte in der Nacht auf dem Teerweg oder später auf dem Radweg nach Buchenau begegnet? Auf dem Radweg war der Verletzte seinen Aussagen zunächst allein unterwegs und dann in Begleitung eines benachrichtigten Freundes. Beim Aufeinandertreffen schob er sein Fahrrad.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461/9295-0.

