POL-MR: Flugblätter aufgetaucht - Staatschutz ermittelt und sucht Zeugen;

Marburg-Bauerbach: Zahlreiche Flugblätter mit dem Konterfei eines lokalen Politikers der Partei AfD tauchten am frühen Dienstagmorgen, 21. Juli, in Bauerbach auf. Aufgrund des Inhaltes hat der Staatsschutz der Kriminalpolizei Ermittlungen eingeleitet. Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer kann Angaben zu dem/den Verteiler(n) der Flugblätter machen? Wer hat in der Nacht von Montag auf Dienstag verdächtige Personen/Fahrzeuge in der Ortschaft wahrgenommen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060. Weitere Auskünfte in dem Verfahren erteilt ausschließlich die Pressestelle der Staatsanwaltschaft in Marburg, Tel. 06421- 290222.

