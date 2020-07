Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Diebe erbeuten Werkzeuge;Kellereinbruch;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Diebe erbeuten Werkzeuge

Wetter: Der Parkplatz vor einem Kreditinstitut war in der Nacht auf Mittwoch, 22. Juli, Schauplatz eines Autoaufbruchs. Unbekannte verschafften sich zwischen 19 und 6.10 Uhr in der Straße "Alter Graben" gewaltsam Zugang in einen Kleinlaster der Marke Renault. Sie schlugen eine Seitenscheibe ein, öffneten anschließend die Tür zum Laderaum und stahlen Werkzeuge im Gesamtwert von etwa 5000 Euro. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Kellereinbruch

Cölbe: Mehrere Werkzeuge der Marken Einhell, Black&Decker sowie Bosch stahl ein Unbekannter zwischen Dienstag, 21. Juli, 22 Uhr, und Mittwoch, 22. Juli, 9.30 Uhr, im Fliederweg. Der Dieb betrat unbemerkt das Mehrfamilienhaus und öffnete anschließend gewaltsam einen Kellerraum. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

