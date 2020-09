Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln-Venne: Erneute Sprengung eines Zigarettenautomaten

Ostercappeln (ots)

Am Donnerstagabend ist es an der Hauptstraße zu einer weiteren Explosion an einem Zigarettenautomaten gekommen. Anwohner hatten gegen 22.25 Uhr einen lauten Knall im Bereich der Hauptstraße gehört und die Polizei alarmiert. Wenig später stellte eine Streife dann fest, dass der an der Wand eines Fahrschulgebäudes angebrachte Zigarettenautomat durch die Wucht einer Detonation stark beschädigt worden war. Mehrere Zigarettenschachteln und Automatenteile lagen auf dem Gehweg verteilt. Momentan gehen die Ermittler davon aus, dass der Automat, wie bei der Tat am frühen Mittwochmorgen auch, durch einen großen Böller beschädigt wurde. Zeugen sahen unmittelbar nach der Explosion einen jungen Mann vom Tatort in Richtung Kindergarten am Immenkamp wegrennen. Die Person war etwa 165cm groß, circa 20 Jahre alt, schlank und dunkel gekleidet. Die Bohmter Polizei sucht weitere Zeugen, die Hinweise zum Täter oder dem Tathergang geben können. Telefon: 05471/9710.

