Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Mutmaßliche Beute - Kripo sucht Eigentümer eines Mountainbikes

Dillenburg (ots)

Lahn-Dill

Im Zusammenhang mit seit längerem andauernden Ermittlungen wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls stellte die Kripo des Lahn-Dill-Kreises nach Durchsuchungen bereits im Juni mutmaßliche Beute aus Einbrüchen und Diebstählen sicher. Eine Vielzahl ordneten die Fahnder mittlerweile den entsprechenden Taten überwiegend in Wetzlar, Solms und Gießen zu. Das gilt nicht für ein Mountainbike. Bei dem Cube- Mountainbike stehen bislang weder die Tatzeit noch der Tatort fest. Möglicherweis hat der Eigentümer des grauen Hardtails mit roten Applikationen an Rahmen, Gabel und Griffen und einem zudem auffällig blau abgesetzten Sattel den Diebstahl seines Gefährts noch gar nicht bemerkt oder aber noch keine Anzeige erstattet. Für die Ermittlungen der Kripo ist die Kenntnis von Tatort und die Tatzeit des mutmaßlichen Diebstahls des Mountainbikes von Bedeutung. Wer kennt dieses Fahrrad und/oder kann Hinweise zum Eigentümer geben? Wem gehört dieses möglicherweise bereits seit August 2019 vermutlich gestohlene Cube-Mountainbike? Hinweise bitte an die Kripo Wetzlar Tel. 06441/918-0

Zusatz: Ein Bild des Fahrrades ist der Presseiformation beigefügt und steht unter www.polizeipresse.de ) zur Ansicht und für die Veröffentlichung im Zusammenhang mit dieser Presseinformation zur Verfügung.

