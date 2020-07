POL-LDK: Auseinandersetzung "Im Winkel"-Zeugen gesucht; Radmuttern lose - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr; Viehtränke im Naturschutzgebiet verunreinigt - Hinweise erbeten

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Wetzlar - Auseinandersetzung "Im Winkel" - Polizei sucht Zeugen

Bereits am Sontag, 05. Juli, kam es gegen 23 Uhr in der Straße Im Winkel zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Nach derzeitigem Wissen ging es dabei um persönliche Differenzen zwischen daran Beteiligten, von denen noch nicht alle identifiziert sind. Ein 53 Jahre alter Mann erlitt eher leichtere Verletzungen. Außerdem zerriss sein Hemd und es entstand ein Schaden an seiner Brille. Die Auseinandersetzung war in unmittelbarer Nähe einer Bar. Die Polizei Wetzlar hofft, durch Zeugen einzelne Tatbeiträge zuordnen und das gesamte Tatgeschehen aufklären zu können. Wer hat das Geschehen gesehen? Gibt es eventuell Aufnahmen (Foto/Film) des Vorfalls? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Wetzlar, Tel. 06441/910-0 in Verbindung zu setzen.

Eibelshausen - Alle Radmuttern lose - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Zeugen gesucht

Anfang April wurden die Reifen gewechselt und eine Woche später nachgezogen und überprüft. Es gab keine Beanstandungen. Ende Mai machte der neuwertige Opel Crossland auf der Fahrt erstmals Geräusche. Ein neuerliches Festziehen von losen Radmuttern war notwendig. Nach mehreren Kurzstrecken von maximal bis zu 40 Kilometern ging es am Montag, 13. Juli erstmals auf die Autobahn. Bei Ehringshausen veranlassten erneute ungewöhnliche Geräusche des neuen SUV die Fahrerin dazu, anzuhalten. Es stellte sich heraus, dass sämtliche Radmuttern gelöst waren. Eine Schraube vorne links stand kurz vor dem Herausfallen. Es besteht der dringende Verdacht, dass jemand die Radmuttern des grauen Opel mutwillig gelöst hat. Der letzte _Vorfall war vermutlich zwischen 20 Uhr am Sonntag und 19.15 Uhr am Montag, 13. Juli. In dieser Zeit parkte der Opel in der Heinrich-Heine-Straße oder auf einem Firmenparkplatz in Wissenbach. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Wer hat augenscheinliche "Arbeiten" an den Reifen des Opel gesehen? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Dillenburg, Tel. 02771/9070.

Niederscheld - Viehtränke im Naturschutzgebiet verunreinigt - Hinweise erbeten

Auf einer Weide im Naturschutzgebiet in der Verlängerung der Feldstraße beim Freizeitgelände Hustenbach (Auf dem Gleichen/Weissehöll) weiden neun Hochlandrinder. Zur Versorgung der Tiere steht dort ein 4000 Liter fassender sogenannter Wasserwagen, von dem aus ein langer Schlauch die Viehtränke speist. Bei der Kontrolle am Mittwoch, 15. Juli, um 18 Uhr war noch alles in Ordnung. Am Donnerstag um 10 Uhr schäumte sowohl das Wasser in der Tränke als auch das im Tank. Nach den ersten Untersuchungen der Polizei Dillenburg deutet alles auf eine Verunreinigung des Wassers mit einer bisher nicht feststehenden Substanz hin. Eine Untersuchung der entnommenen Wasserprobe steht noch aus. Die Verunreinigungen machten das vorhandene Wasser unbrauchbar und erforderten eine Reinigung von Tränke und Wasserwagen, sodass hier ein Schaden entstand. Darüber hinaus besteht der Verdacht eines Umweltdeliktes, da Teile des Wassers im Boden versickerten und es liegt ein möglicher Verstoß gegen das Tierschutzbesetz vor, wobei die Tiere trotz des augenscheinlichen Trinkens bis zum Donnerstagmittag noch keine Anzeichen eines gesundheitlichen Schadens zeigten. Wer hat in der Nacht zum Donnerstag, 16. Juli, insbesondere zwischen 18 und 10 Uhr in dem Naturschutzgebiet Auf dem Gleichen/Weißehöll Beobachtungen gemacht, die mit dem geschilderten Geschehen im Zusammenhang stehen könnten? Wer hat dort Personen und/oder Fahrzeuge gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Dillenburg, Tel. 02771/9070.

