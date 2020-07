Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Verbotenes Messer; Ohne Führerschein aber unter Drogeneinfluss am Steuer; Unfallflucht in der Hauptstraße

Dillenburg (ots)

Herborn - Verbotenes Messer

Springmesser mit einer Klinge von mehr als 8,5 Zentimetern Länge, sind verbotene Gegenstände nach dem Waffengesetz. "Wer solche verbotenen Waffen erwirbt, besitzt, überlässt, führt, verbringt, mitnimmt, herstellt, bearbeitet, instand setzt oder damit Handel treibt, macht sich nach dem Waffengesetz strafbar und den erwartet eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe." Mit diesen Folgen muss jetzt ein 17-Jähriger nach einer Kontrolle am Dienstag, 14. Juli, um 23.20 Uhr, am Busbahnhof in der Augustastraße rechnen.

Leun - Ohne Führerschein aber unter Drogeneinfluss am Steuer

Die Polizei Wetzlar stoppte in der Nacht zum Mittwoch, 15. Juli, um 01.15 Uhr in Leun eine junge Frau in einem Kleinwagen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass sie fuhr, obwohl sie derzeit keine gültige Fahrerlaubnis hat. Außerdem stand sie unter dem Einfluss berauschender Mittel. Der Drogentest reagierte positiv. Die Polizei veranlasste eine Blutprobe und untersagte die Weiterfahrt.

Niederscheld - Unfallflucht in der Hauptstraße

Die Polizei Dillenburg sucht weitere Zeugen einer Unfallflucht vom Dienstag, 14. Juli, gegen 18.10 Uhr- Ein von Niederscheld nach Oberscheld fahrendes Auto streifte beim Vorbeifahren einen vor dem Anwesen Hauptstraße 18 geparkten schwarzen Audi A 3 und verursachte einen Spiegelschaden. Bei dem verursachenden Fahrzeug soll es sich nach ersten Aussagen um einen weißen SUV mit schwarzer Heckschürze, eventuell einen Opel Mokka, handeln. Ob auch an diesem Auto ein Spiegelschaden entstand, ist nicht bekannt. Ebenso gibt es keine weiteren Hinweise zu dem Auto. Wer hat den Unfall noch gesehen? Wer kann weitere Angaben zum verursachenden Auto machen? Wo steht ein solcher weißer SUV mit schwarzer Heckschürze mit eventuell frischem Unfallschaden auf der Beifahrerseite? Hinweise bitte an die Polizei Dillenburg, Tel. 02771/9070.

