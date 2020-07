Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: In Vereinsheim eingebrochen

Unfall fordert zwei Leichtverletzte

Dillenburg (ots)

Dillenburg-Frohnhausen- In Vereinsheim eingebrochen

Zwischen 02:14 Uhr und 05:15 Uhr am Donnerstag (09.07.2020) drangen Unbekannte in das Vereinsheim des MGV Dietzhölzgruß Frohnhausen ein. Die dreisten Diebe gelangten offenbar über die Straße "Steinwald" in die Waldgemarkung "Ober den Dreienbäumen" zu dem Vereinsheim. Dort hebelten sie gewaltsam in die Hütte ein, zerstörten mehrere Gegenstände und entzündeten mit herausgerissenen Holzlatten ein Feuer. Der Schaden beläuft sich auf 800 Euro. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Ehringshausen-Dillheim- Unfall fordert zwei Leichtverletzte

Gestern Abend (09.07.2020), um 18:30 Uhr prallte ein 27-jähriger Honda-Fahrer in das Heck eines 39-jährigen VW-Fahrers. Der Fahrer des VW-Golf fuhr auf der Bundesstraße 277 von Katzenfurt in Richtung Ehringshausen. An der Einmündung nach Dillheim wollte er abbiegen. Der Honda Prelude-Fahrer bemerkte den Abbiegevorgang des 39-jährigen Herborners nicht und prallte ungebremst auf den schwarzen Golf. Der Honda schleuderte nach rechts eine Böschung hinab und kam auf der Wiese zum Stehen. Der VW schlnellte über die Gegenfahrspur und blieb am Ortsschild "Dillheim" stehen. Beide Autofahrer verletzten sich leicht. Während der Herborner ambulant versorgt wurde, brachte ein Rettungswagen den, aus einem Leuner Stadtteil kommenden, 27-Jährigen in ein umliegendes Krankenhaus. Beide Autos wurden erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden wird mit 8.500 Euro beziffert.

