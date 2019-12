Polizei Münster

POL-MS: Erneuter Abbiegeunfall - Autofahrer nimmt Radfahrer die Vorfahrt und verletzt ihn leicht

Münster (ots)

Glücklicherweise nur leicht verletzt wurde Mittwochmorgen (4.12., 9.45 Uhr) ein 27-jähriger Radfahrer an der Universitätsstraße. Der Münsteraner radelte in Richtung Rothenburg. Eine 23-Jährige fuhr mit ihrem Opel in dieselbe Richtung und beabsichtigte nach rechts in die Straße Bispinghof abzubiegen. Dazu fuhr sie über den Radweg und nahm dem 27-Jährigen die Vorfahrt. Trotz einer Vollbremsung konnte der Münsteraner einen Zusammenstoß nicht verhindern und stürzte auf die Straße. Rettungskräfte brachten den 27-Jährigen in ein Krankenhaus.

