POL-OH: Auffahrunfall - Unfallflucht

Auffahrunfall

Lauterbach - Am Mittwoch (13.11.), gegen 17.15 Uhr, befuhr ein 49-jähriger Pkw-Fahrer die Vogelsbergstraße in Richtung Blitzenrod. An der Einmündung zum Neuen Steinweg musste er sein Fahrzeug wegen Rotlicht der dortigen Lichtzeichenanlage anhalten. Dies erkannte ein nachfolgender 65-jähriger Pkw-Fahrer zu spät und fuhr mit seinem Fahrzeug auf den haltenden Pkw auf. Der Beifahrer des 49-Jährigen erlitt leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden von circa 10.000 Euro.

Parkenden Pkw beschädigt

Herbstein - Am Mittwoch (13.11.), in der Zeit von 15.00 Uhr bis 20.15 Uhr, hatte eine 41-jährige Pkw-Fahrerin ihren blauen Suzuki innerhalb des markierten Parkstreifens in der Pestalozzistraße in Herbstein zum Parken abgestellt. Als sie wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie Beschädigungen am linken vorderen Kotflügel, sowie der linken Front, feststellen. Der Verursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von circa 3.000 Euro zu kümmern.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

