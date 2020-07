Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Auto ausgebrannt; Illegale Müllablagerung

Dillenburg (ots)

Eschenburg - Auto ausgebrannt

In der Nacht zum Mittwoch, 15. Juli, brannte etwa in Höhe des Sportplatzes zwischen Hirzenhain und Nanzenbach ein Pkw vollkommen aus. Der Wagen war aufgrund des immensen Brandschadens kaum noch erkennbar. Ein Kennzeichen oder die Fahrgestellnummer ließen sich nicht mehr ablesen. Der vermutliche Audi, eventuell ein A2 oder A 3 stand neben der Landstraße 3362. Der Fahrer hatte es offenbar noch geschafft, den Wagen von der Fahrbahn zu steuern und zu verlassen. Unfallspuren waren auf der Landstraße nicht sichtbar. Die Brandursache steht nicht fest. Die Meldung über das Feuer erreichte die Rettungsleitstelle und die Polizei gegen 03.45 Uhr. Die Ermittlungen dauern an. Wer hat in der Nacht Beobachtungen gemacht, die mit dem Pkw-Brand zusammenhängen könnten? Wer hat das Abstellen des Autos gesehen? Wer kann Angaben zum Benutzer zur Abstellzeit machen? Wem ist zur Brandzeit ein Fußgänger oder ein anderes Fahrzeug in der Nähe des Brandortes aufgefallen? Hinweise an die Polizei Dillenburg, Tel. 02771/9070.

Oberweidbach/Rodenhausen - Illegale Müllablagerung

Die Polizei Herborn ermittelt wegen einer illegalen Müllentsorgung im Feld/Wald zwischen Oberweidbach und Rodenhausen. Der Müll liegt in der Gemarkung Oberweidbach in der Nähe der Schneeberger Straße unweit der scharfen Kurve der Landstraße 3047. Bei dem Müll an zwei wenige Meter voneinander entfernten Orten handelt es sich um mehrere Holzobstkisten und unter anderem um einen Glaskasten, möglicherweise genutzt als Aquarium oder Terrarium. Insbesondere durch die mit Edding aufgetragene Beschriftung des Glaskastens hofft die Polizei Herborn auf Hinweise. Aufgemalt waren zwei Herzen und aufgeschrieben die Namen Cookie Willy Lemon. Wem sagt die Aufschrift etwas? Derzeit steht nicht fest, wer den Müll abgeladen hat. Wer kann Hinweise geben? Polizei Herborn, Tel.: 02772/47050.

