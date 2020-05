Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Jugendliche bedrohen Verkäuferin mit Messer

Rostock (ots)

Am Sonntag gegen 13:30 Uhr wurden zwei deutsche Jugendliche (15 und 16 Jahre alt) durch eine Verkäuferin in einem Warnemünder Supermarkt bei einem Ladendiebstahl beobachtet. Als sie die beiden aufforderte, ihre Rucksäcke vorzuzeigen, bedrohte sie einer der beiden aktiv mit einem Messer. Auch der andere hatte ein Messer in der Hand. Anschließend flüchteten sie unter Drohung auch gegen Kunden, durch einen Notausgang. Bei der Fahndung mit mehreren Streifenwagen konnten die beiden, unweit des Marktes in der Nähe der Bahngleise, im Bereich Werftallee, angetroffen werden. Ein Messer und eingesteckte Getränke aus dem Supermarkt, wurden sichergestellt. Eine Verkäuferin trug einen Kratzer am Arm davon. Einer ärztlichen Behandlung bedurfte es aber nicht. Gegen die beiden Jugendlichen wurde Anzeige wegen Verdachts des räuberischen Diebstahls aufgenommen. Nach Benachrichtigung der Staatsanwaltschaft und Durchführung der notwendigen Maßnahmen im Rahmen der ersten Ermittlungen, wurde ein Tatverdächtiger vorläufig festgenommen. Dieser wird am 18.05.2020 dem Haftrichter vorgeführt. Gert Frahm Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

